Суд снял арест с имущества осуждённого за взятку Улюкаева

Москва, , 13:45 — REGNUM С имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который отбывает наказание за крупную взятку, снят обеспечительный арест. Такое решение сегодня, 14 февраля, принял Замоскворецкий суд Москвы.

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Названо арестованное судом имущество Улюкаева

В суде уточнили, что наложенный судебной инстанцией на бывшего высокопоставленного чиновника штраф в размере 130 млн рублей уплачен, поэтому суд удовлетворил ходатайство о снятии ареста с имущества. Отмечается, что список объектов имущества оглашался почти полчаса.

Напомним, сам Улюкаев отказался принять участие в заседании суда по вопросу снятия ареста с его имущества и предложил рассмотреть указанный вопрос в его отсутствие.

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Назначенный Улюкаеву штраф адвокаты требуют списать со счетов экс-министра

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина, которые по данным следствия, он требовал заположительное решение по сделке с покупкой «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Бывший высокопоставленный чиновник получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 120 млн рублей (более $2 млн).

Ранее, в конце 2016 года, суд по ходатайству правоохранительных органов наложил обеспечительный арест на имущества Улюкаева. Всего было арестовано 15 объектов недвижимости и не менее 564 млн рублей. Также под арест попали 10 земельных участков в Смоленской области, принадлежащие Улюкаеву, и жилой дом, который также находится в Смоленской области.

В декабре 2018 года после того, суд снял арест со счетов экс-министра по просьбе судебных приставов, Улюкаев оплатил штраф в размере 130 млн рублей.

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