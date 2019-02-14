Вводятся штрафы за управление дроном без документов

Москва, , 12:39 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий штрафы за управление беспилотником без «прав», передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Штрафовать предлагается за управление беспилотным воздушным судном внешним пилотом, не имеющим при себе документов на право управления данным типом воздушного судна — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

По данным Минтранса, в течение 2015−2017 годов зафиксировано 1324 нарушения правил использования воздушного пространства, последствий не возникло.

«Штрафы за нарушение порядка использования воздушного пространства. Нужно иметь необходимые разрешительные документы, позволяющие эксплуатировать это воздушное судно, и в некоторых случаях иметь летное свидетельство», — заявил замглавы Минтранса Николай Захряпин.

Замглавы профильного министерства пояснил, что внешнему пилоту дрона следует обратиться в Росавиацию, чтобы «получить необходимую маркировочку на беспилотный летательный аппарат и установить его на видимую конструкцию судна».

"Никаких особых проблем, связанных с регистрацией аппарата, не возникает», — указал он.

В Минтрансе настаивают на том, чтобы каждый внешний пилот имел соответствующее разрешение на полет беспилотника в конкретной воздушной зоне.

«Для этого он должен подать заявку в единый центр организации воздушного движения, это может быть сделано в различной форме, в том числе по интернету, получить разрешение от Центра управления полетами и осуществлять полеты в том районе, в котором он планировал», — разъяснил Захряпин.

Россия идет по пути стран мира, в ряде стран предусмотрена уголовная ответственность за нарушения правил использования дронов.

«Общественная опасность использования может привести к непоправимым последствиям. Это и Лондон… и мы располагаем информацией, что с территории Украины планируется активно использовать беспилотные аппараты… Есть случаи, когда беспилотники находились в зоне прохождения регулярных рейсов самолетов», — сказал он.

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