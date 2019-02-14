По делу о незаконных игровых клубах в Петербурге задержаны 11 подозреваемых

Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM После масштабных обысков по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр в Петербурге задержаны 11 граждан в возрасте от 24 до 47 лет.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения», — сообщили 14 февраля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Днем ранее, 13 февраля, сотрудники СКР и МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели более 60 обысков в разных районах города. Обыски шли в помещениях, где незаконные азартные игры маскировались под сервис покупки векселей, в офисах, а также по местам жительства подозреваемых и лиц, причастных к преступному бизнесу.

В ходе обысков изъяты, в частности, оборудование и другое техническое оснащение игорных клубов, документация, денежные средства.

«Допрошено более 40 человек, изучается изъятая техника и документация, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление соучастников подозреваемых», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, преступную группу еще в декабря 2014 года создала петербурженка, 1971 года рождения. Сообщниками были найдены помещения в десяти районах Санкт-Петербурга и приобретено игровое оборудование. Расследование уголовного дела продолжается.

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