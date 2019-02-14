Спецслужбы депортировали с Украины священника УПЦ

Киев, , 11:32 — REGNUM Епископ Украинской православной церкви Гедеон (в миру Юрий Харон — ИА REGNUM ) вылетел с Украины во Франкфурт, заявил помощник главы государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян 14 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник написал, что Гедеон вылетел по собственному желанию и без принуждения. В свою очередь, пресс-секретарь священнослужителя утверждает иное:

«Владыку вели к самолету вооруженные автоматчики, как преступника», — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь отметил, что епископа Гедеона депортировали в США.

«Ожидаем передовиц в западной прессе, что американский правозащитник Харон, также являющийся епископом Украинской православной церкви, насильственно выслан из Украины», — прокомментировал ситуацию глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он также рассказал, что епископ Гедеон долгое время служил в США и имеет американское гражданство.

Напомним, 13 февраля священнослужитель был задержан пограничниками в аэропорту «Борисполь». У него отобрали украинский загранпаспорт, заявив, что документ «утерян», а затем сообщили что украинское гражданство Гедеона аннулировано, а на Украину его не пустят за «поддержку русского мира».

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Ранее священник побывал в Конгрессе США, где обратился к американским сенаторам с призывом остановить преследование УПЦ на Украине.