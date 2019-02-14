Погранслужба не пустила на Украину епископа УПЦ за «антиукраинские» взгляды

Киев, , 09:29 — REGNUM Макаровского епископа УПЦ Гедеона не пустили на Украину за распространение «антиукраинской пропаганды», заявил помощник главы государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян 13 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

По его совам, епископ Гедеон является гражданином нескольких государств и поэтому у него отобрали украинский паспорт.

«В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов… В ходе дальнейшего собеседования оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом «русского мира», — рассказал Слободян.

Отметим, официальная процедура выхода из гражданства Украины не предусматривает содержания человека на пограничной территории, а также принудительного изъятия у него документов.

Ранее епископ Гедеон заявил, что беззаконие украинских спецслужб вызвано его визитом в США, где священнослужитель призвал американских конгрессменов остановить преследование канонической Украинской православной церкви на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Макаровский епископ УПЦ Гедеон был задержан на пограничной территории аэропорта «Борисполь». Священнослужителю объявили, что его гражданство недействительно и что он не имеет права въезжать на Украину.

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