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Штраф за управление дроном без «прав» составит до 2 тыс. рублей

Общество

Административная ответственность

Штраф за управление дроном без «прав» составит до 2 тыс. рублей
Don Ramey Logan
Беспилотник

Москва, 14 февраля 2019, 09:32 — REGNUM  Законопроект о штрафах за управление беспилотниками без «прав» Госдума обсудит в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Поправками предлагается предусмотреть административную ответственность за управление беспилотным воздушным судном внешним пилотом, не имеющим при себе документов на право управления данным типом воздушного судна.

В случае принятия закона штраф составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

На рассмотрении нижней платы парламента находится законопроект, позволяющий МВД, ФСО, Росгвардии сбивать дроны при проведении культурных массовых мероприятий, а также в ходе митингов.

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Беспилотники
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