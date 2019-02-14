Ко Дню всех влюблённых Роскачество дало советы по выбору презервативов

Москва, , 09:08 — REGNUM Роскачество дало советы потребителям, как правильно подобрать надежные презервативы. Краткий экскурс по кондомам и их защитным функциям организация представила совместно с профильными экспертами ко Дню святого Валентина, сообщается на сайте организации 14 февраля.

Отмечается, что правильно подобранный по материалу изготовления, размеру и текстуре барьерный контрацептив, «гарантирует не только комфорт в использовании, но и защиту от заболеваний, передающихся половым путём, включая наиболее опасные ВИЧ и гепатит.

«Существует ряд правил при использовании презервативов: покупать желательно в аптеках, проверять дату изготовления и срок годности», — поясняет заведующая отделом эпидемиологии и профилактики Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниям Евгения Жукова.

На упаковке и этикетке должны быть пропечатаны штрих-код страны-изготовителя и номер партии изделия, если они из Европы, то помечаются знаком соответствия «СЕ». Также, по словам Жуковой, при покупке необходимо проверять целостность упаковки, открывать упаковку только пальцами, ни в коем случае не ногтями и не ножницами.

Наиболее распространены на рынке кондомы, сделанные из латекса. Один из значительных минусов этого вида сырья — контакт с веществом на маслянистой основе делает их менее прочными, а также может вызывать аллергическую реакцию.

Ещё одним сырьём для изготовления контрацептивов является кожа ягненка. Изделия из этого материала снижают вероятность беременности, однако не защитят от вируса гепатит и ВИЧ.

Также следует знать, что презервативам прямо противопоказаны солнечные лучи, высокая температура, вазелин, кремы на жировой основе — они снижают качественные характеристики презервативов, и возрастает риск небезопасного использования.

Эксперты отмечают, что перед поступлением в продажу презервативы проходят сертификацию в несколько этапов, а изделия иностранного производства подлежат ещё и обязательной регистрации в Росздравнадзоре.