В Южной Корее увеличилось количество ДТП по вине пожилых водителей

Сеул, , 08:26 — REGNUM В Южной Корее увеличилось количество дорожно транспортных происшествий по вине пожилых водителей, сообщает YTN.

Последнее время в стране наблюдается значительное увеличение таксистов пожилого возраста.

Согласно информационному источнику, количество дорожно транспортных происшествий по вине пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше увеличилось с 2008 года на 11,3% до 26 тыс аварий в 2017 году.

В связи с этим, правительство Южной Кореи приняло ряд мер, включая отказ в продлении водительской лицензии водителям чей возраст старше 75 лет.

Кроме того, многие эксперты советуют срочно улучшить обстановку на дорогах для пожилых водителей и принять следующие меры: улучшить дорожное освещение или увеличить размер дорожных знаков, как это сделали в Японии и США.