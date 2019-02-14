Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Южной Корее увеличилось количество ДТП по вине пожилых водителей

Общество

Количество дорожно транспортных происшествий увеличилось на 11,3%

Сеул, 14 февраля 2019, 08:26 — REGNUM  В Южной Корее увеличилось количество дорожно транспортных происшествий по вине пожилых водителей, сообщает YTN.

Последнее время в стране наблюдается значительное увеличение таксистов пожилого возраста.

Согласно информационному источнику, количество дорожно транспортных происшествий по вине пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше увеличилось с 2008 года на 11,3% до 26 тыс аварий в 2017 году.

В связи с этим, правительство Южной Кореи приняло ряд мер, включая отказ в продлении водительской лицензии водителям чей возраст старше 75 лет.

Кроме того, многие эксперты советуют срочно улучшить обстановку на дорогах для пожилых водителей и принять следующие меры: улучшить дорожное освещение или увеличить размер дорожных знаков, как это сделали в Японии и США.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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