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Передача данных в Китае на новогодние праздники возросло более чем вдвое

Общество

Китайские интернет-пользователи потребили 1,957 млн терабайт данных с 4 по 10 февраля 2019 года

Пекин, 14 февраля 2019, 04:59 — REGNUM  Потребление мобильного трафика в Китае удвоилось во время празднования Нового года по Лунному календарю, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Китайские интернет-пользователи потребили 1,957 млн терабайт данных с 4 по 10 февраля 2019 года — периода празднования Весеннего фестиваля, что на 130% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

По информации министерства, стремительный рост трафика в этот период связан с ростом популярности обмена поздравительными сообщениями посредством потокового видео, а также с более тесным внедрением в мобильные приложение онлайн и офлайн сервисов.

Количество коротких сообщений в этом период выросло на 7,7%, достигнув 13,33 млрд единиц. При этом, согласно официальным данным, в Китае на конец 2018 года было зарегистрировано 1,31 млрд интернет-пользователей.

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