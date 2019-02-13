В Таджикистане стали больше разводиться ради российского гражданства

Душанбе, , 23:33 — REGNUM Новую причину роста разводов обнаружили в Таджикистане. В последнее время участились случаи расторжения брака из-за приобретения таджикистанцами гражданства России. Некоторые семейные пары идут на такой шаг, чтобы можно было легче и быстрее получить гражданство. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщила заведующая правовым отделом Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана Сафаргул Бухориева.

Всего, по данным Комитета, в Таджикистане в 2018 году зафиксированы 11 тысяч 13 случаев расторжения браков. Почти на тысячу случаев больше, чем годом ранее. Однако основными причинами развода становятся семейное насилие, финансовые трудности.

Также Сафаргул Бухориева отметила, что в 2018 году благодаря работе Комитета был предотвращен развода более 100 семейных пар.

Отметим, что в условиях безработицы многие таджикистанцы вынуждены выезжать в трудовую миграцию. Самое популярное направление — Россия. Однако сами мигранты жалуются на сложности с оформлением документов для работы и по возможности стараются получить гражданство РФ. В 2017 году, по данным МВД, российские паспорта получили более 29 тысяч таджикистанцев.