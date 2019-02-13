В Южной Корее планируют проверять рыболовные суда на безопасность

Сеул, , 19:27 — REGNUM По данным представителей Национального агентства морской полиции Республики Корея, количество рыболовных судов с каждым годом увеличивается. Например, в стране на 2016 год было зарегистрировано 3,42 млн рыболовных судов, однако к 2018 году эта цифра увеличилась до 4,28 млн. А вместе с увеличением судов, растет и количество тех, кто использует данные судна. Об этом сообщает YTN.

Кроме того, в Южной Корее с каждым годом увеличивается количество аварий и чрезвычайных ситуаций на воде. В 2016 году было зарегистрировано 208 случаев, однако к 2018 году их стало 228.

В связи с этим, Национальное агентство морской полиции планирует проводить специальные проверки судов на безопасность один или два раза в месяц.

В частности, проверки будут проходить по пяти пунктам: наличие спасательных жилетов, количество человек на борту, зонирование судна, местоположение и «зайцы».

Как сообщил представитель Агентства: «Необходимо срочно искоренять незаконную деятельность, чтобы недавние инциденты вновь не повторились. Мы намерены принять необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей на море.»