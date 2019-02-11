Тополин расходы на паллиативную помощь поставил в зависимость от регионов

Москва, , 12:16 — REGNUM К 2022 году программа долговременного ухода, оказания социальных услуг в рамках паллиативной помощи будет значительно расширена. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 февраля заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе больших парламентских слушаний в Госдуме.

«Программа долговременного ухода, оказания социальных услуг в рамках паллиативной помощи, безусловно, требует расширения и более качественного предоставления социальных услуг. Это уже будут субсидии регионами в размере 2 млрд рублей ежегодно», — заявил Топилин.

Министр заверил в возможности увеличения финансирования на эти цели.

«Мы исходим из того, что если в регионах этот процесс пойдёт более интенсивно, мы, безусловно, в рамках корректировки бюджета, в рамках корректировки национальных проектов сможем скорректировать эту сумму. Главное будет зависеть от того, насколько субъекты будут активно в эту работу включаться», — подчеркнул он.