В минздраве Казахстана объяснили причину изъятия препаратов от гипертензии

Астана, , 12:03 — REGNUM Препараты от гипертензии изъяты из аптек Казахстана из-за возможных побочных действий, заявила председатель комитета фармации министерства здравоохранения республики Людмила Бюрабекова, сообщает 11 февраля издание BNews.

По её словам, препараты изготовлены из китайской субстанции, которая содержит компонент, вызывающий онкологические заболевания. Бюрабекова добавила, что из аптек отозваны 12 препаратов, содержащих субстанцию из КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре глава комитета формации Людмила Бюрабекова порекомендовала всем пациентам в Казахстане, принимающим препараты «Вазар», «Нортиван» и «ВазарН», обратиться для замены лекарства к врачу. Эти средства также были изъяты из обращения в связи с содержанием компонента, вызывающего онкологические заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Из аптек Казахстана изымут опасные лекарства для гипертоников