Скворцова предложила уточнить права пациентов на обезболивание

Москва, , 11:51 — REGNUM Законопроект о паллиативной помощи уточнит права пациентов на обезболивание, Минздрав предлагает свою формулировку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 февраля заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на парламентских слушаниях Госдумы, комментируя изменения в законопроект о паллиативной помощи, который был принят Госдумой в первом чтении 16 января 2019 года.

«Предлагается урегулировать вопросы оказания паллиативной медицинской помощи на основании решения врачебной комиссии в случае, если пациент не может выразить свою волю в силу тяжести состояния. Предлагается уточнить право пациента на обезболивание, закреплённое в статье 19, исключая слово «доступные» при выборе методов и способов обезболивания в чётком соответствии с клиническими рекомендациями», — заявила Скворцова.

Были даны необходимые разъяснения и по ряду других предложений — например, в отношении «стационаром на дому», который предполагает ряд условий, которые могут создать и обеспечить только медицинские организации, а также «медицинского патронажа», то есть наблюдения пациента медперсоналом с использованием телемедицинских технологий и активными выездами на дом.

Министр также отметила, что в ходе обсуждения поступивших предложений по доработке законопроекта ко второму чтению принято уточнить понятие «паллиативная медицинская помощь» через определение порядка получения социальных услуг, мер социальной поддержки и иных видов помощи.