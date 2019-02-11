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В Петербурге трое студентов неудачно пошутили о краже в Эрмитаже

Общество

В этот раз легко отделались

В Петербурге трое студентов неудачно пошутили о краже в Эрмитаже
Дарья Драй © ИА REGNUM
Эрмитаж

Санкт-Петербург, 11 февраля 2019, 11:47 — REGNUM  Трое молодых людей были найдены полицейскими после того, как оставили запись с угрозой в книге отзывов и предложений Государственного Эрмитажа. Запись оказалась глупой шуткой.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, тревогу забил сотрудник Эрмитажа. Он сообщил полицейским, что в книге отзывов и предложений появилась запись о скором похищении картины из музея.

«Сотрудники уголовного розыска Петербурга выехали на место, изучили записи с камер видеонаблюдения и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личности граждан, сделавших указанную запись», — рассказали в региональном Главке МВД.

Авторами нелепой шутки оказались две девушки и один молодой человек в возрасте от 24 до 26 лет, студенты магистратуры. Запись сделала одна из девушек.

С молодыми людьми была проведена профилактическая беседа.

Как сообщало ИА REGNUM, полотно кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», принадлежащее Русскому музею, было украдено из Третьяковской галереи 27 января 2019 года. Спустя сутки сотрудникам полиции удалось разыскать произведение искусства и задержать злоумышленника, совершившего дерзкое преступление. Картина вновь выставлена в Третьяковке под усиленной охраной. После завершения выставки она вернется в Петербург на реставрацию.

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Хищения из музеев
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