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В Таджикистане сократили тюремный срок известному священнослужителю

Общество

Саид Киёмиддини Гози способствовал раскрытию нескольких тяжких преступлений

В Таджикистане сократили тюремный срок известному священнослужителю
Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Душанбе, 11 февраля 2019, 10:05 — REGNUM  Верховный суд Таджикистана сократил срок наказания известному таджикскому священнослужителю Саиду Киёмиддини Гози с 25 до 7 лет лишения свободы, сообщает 11 февраля издание Asia-Plus.

В Верховном суде объяснили свое решением тем, что Гози покаялся в содеянном, а также способствовал следствию в раскрытии нескольких тяжких преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Саиду Киёмиддини Гози был приговорен судом Душанбе к 25 годам лишения свободы за разжигание национальной, расовой, этнической и религиозной вражды. Он также был признан виновным в измене родине и публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя.

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