В Казахстане запустили IT-проекты по переводу казахского языка на латиницу

Астана, , 09:48 — REGNUM Министерство культуры и спорта Казахстана запустило новые IT-проекты, посвящённые переводу казахского языка на латиницу, сообщает 11 февраля агентство «Казинформ».

Проекты были представлены на площадке технопарка Astana Hub. Председатель комитета языковой политики Куат Борашев отметил, что IT-проекты направлены на быстрое овладение латинской графикой.

Во время мероприятия был представлен конвертер Qazlatyn, который переводит текст казахского языка с кириллицы на латиницу. Кроме того, программистами запущены различные веб-сервисы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане действует план мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года. В частности, с 2021 года планируется начать выдавать паспорта на латинице.

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