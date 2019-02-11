Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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В Казахстане запустили IT-проекты по переводу казахского языка на латиницу

Общество

Проекты были представлены на площадке технопарка Astana Hub

Астана, 11 февраля 2019, 09:48 — REGNUM  Министерство культуры и спорта Казахстана запустило новые IT-проекты, посвящённые переводу казахского языка на латиницу, сообщает 11 февраля агентство «Казинформ».

Проекты были представлены на площадке технопарка Astana Hub. Председатель комитета языковой политики Куат Борашев отметил, что IT-проекты направлены на быстрое овладение латинской графикой.

Во время мероприятия был представлен конвертер Qazlatyn, который переводит текст казахского языка с кириллицы на латиницу. Кроме того, программистами запущены различные веб-сервисы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане действует план мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года. В частности, с 2021 года планируется начать выдавать паспорта на латинице.

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Политическая жизнь Казахстана
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