Министр просвещения РФ пообещала «Кванториумы» и переподготовку педагогов

Магас, , 09:34 — REGNUM Перед Министерством просвещения России на ближайшие годы ставится амбициозная задача — сделать российскую школу одной из лучших в мире. Для этого будут проведены мероприятия сразу по 10 приоритетным направлениям.

Так, в частности, российских учителей ждет переподготовка, а российские регионы — открытие технопарков «Кванториум» и новых, современных школ с высокотехнологичным оснащением. Об этом в ходе совещания по вопросу реализации в СКФО национального приоритетного проекта «Образование», которое состоялось 8 февраля в Ингушетии, сообщила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева.

По ее словам, переподготовкой будут охвачены «50% наших педагогов по тем областям и предметам, которыми они владеют». Технопарки «Кванториум» появятся к 2024 году в каждом городе РФ с населением 60 тыс. человек. А новых современных школ с улучшенными образовательными технологиями, инфраструктурой и содержанием только в сельской местности будет создано 16 тысяч, сообщила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Васильева заявила о том, что в российском образовании в ближайшем будущем будет сделан упор на овладение техникой функционального чтения. В настоящее время в России ей не владеют около 23% взрослого и детского населения. Без этой техники, по ее словам, нам не удастся войти в десятку лучших образовательных систем мира.

Читайте также: Министр просвещения: Россия должна вернуться к прежнему уровню образования