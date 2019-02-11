Михалков и Кончаловский занялись вендингом

Москва, , 09:08 — REGNUM Компания «Мобильные технологии торговли», создателем которой являются братья, кинорежиссёры Никита Михалков и Андрей Кончаловский, привлекла новых партнёров для развития вендингового бизнеса. Новая компания рассчитывает установить несколько тысяч автоматов с едой, напитками и кофе. Партнёром ООО станет совладелец «Шоколадницы» Симан Поварёнкин, пишет газета «Коммерсантъ».

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На сегодня под управлением компании уже находятся около десятка вендинговых автоматов итальянского бренда Saeco с едой и напитками, установленных в московских вузах и на стадионах. Как добавил гендиректор МТТ Роман Резник, слова которого приводит газета «Коммерсантъ», в планах МТТ — довести число автоматов до нескольких тысяч по всей стране.

Добавим, что ООО «Акмеро ретейл» управляющего партнера гонконгской инвестиционной компании Acmero Capital Симана Поваренкина принадлежит 67,5% в новой компании ООО «МТТ» Еще 20% — у ООО «Кмвендинг», где по 45% контролируют режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский, остальное — у гендиректора благотворительного фонда Михалкова «12» Юлии Станкунас. Третьим учредителем МТТ с долей 12,5% выступает ООО «Финансово-консалтинговая группа «Река» Андрея Резника.

Напомним, вендинг — это продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем (торговых автоматов). Этот вид бизнеса получил широкое распространение в мире как удобный и не очень требовательный способ вести торговлю или оказывать услуги.

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