На новогодние праздники 2019 года китайцы стали больше ездить за рубеж

Пекин, , 07:34 — REGNUM Пограничные службы по всему Китаю зафиксировали более 12,5 млн въездов и выездов за время недели новогодних праздников, которые стартовали 4 февраля, что на 11% больше, чем годом ранее за тот же период, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

По информации Государственной миграционной администрации Китая (NIA), количество входящих поездок в Китай превысило 6,22 млн, что на 9,5% больше, чем в 2018 году, в то время как количество исходящих поездок взлетело на 12,5% и превысило 6,31 млн за аналогичный период.

Более 7,22 млн выездов и въездов в Китай было совершено жителями материковой части КНР в личных целях, включая посещение родственников и путешествия, что на 16% выше, чем в 2018 году.

Самыми излюбленными местами для китайцев стали Таиланд, Япония, Вьетнам, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Соединённые Штаты, а также Гокнонг, Макао и Тайвань.

Как сообщало ИА REGNUM, доход от туризма в новогодние праздники в Китае вырос на 8,2% в 2019 году в сравнении с тем же периодом 2018 года. Китайский Новый год в 2019 году выпал на 5 февраля, а официально праздники начались 4 февраля и продлились до конца прошедшей недели.

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