«Сердце лидера»: в Екатеринбурге помогают адаптироваться детям-аутистам

Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM В Екатеринбурге в рамках конкурсного задания «Сердце лидера» детям с расстройством аутистического спектра в возрасте от четырёх до 14 лет дают возможность адаптироваться к реальности через специальные игровые зоны и индивидуальное сопровождение. Инициатором проекта является полуфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» Владимир Троценко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Перед выбором проекта я долго не стоял», — сказал Троценко. Среди знакомых инициатора есть семьи, которые испытали на себе все тяготы работы с детьми-аутистами. Для адаптации таких детей требуется особое внимание педагогов и сопровождающих тьюторов — такие дети испытывают большие проблемы с взаимодействием в обществе.

Проект реализуется уже два месяца. На первом этапе для «тренировки» были созданы специальные игровые зоны, имитирующие реальные места из жизни.

«Это супермаркет с кассиром, театр, начинающийся с вешалки и гардероба, коридор и помещения больницы. Дети учатся проживать жизненные ситуация на этих площадках в форме игры», — сказал Троценко.

Те дети, кто уже «вырос» из игровых «пелёнок», могут прожить ситуации «наяву». Для этого в проекте предусмотрены «живые» походы в театр, в магазины, пользование общественным транспортом — в сопровождении психолога-педагога и тьютора. В одной из торговых сетей Екатеринбурга даже выделили специальную кассу для нужд проекта.

В проекте уже приняли участие 12 детей-аутистов. Им помогают 15 волонтёров, семеро психологов, также каждого участника проекта сопровождает тьютор — зачастую это родитель, который знает особенности своего ребёнка лучше всех. Завершится проект в марте.

Четыре игровые зоны были возведены в детском саду «Акадеша». Команда проекта подобралась на добровольной основе. В их число вошли психологи из гимназии №47 и профильных сообществ города. Также в работе с детьми помогали специалисты из центра «Аврора» и эксперты НКО «Открытый город». Волонтеров же выбрали из студентов Уральского государственного педагогического университета, которым провели курсы повышения квалификации.

По итогам двухмесячной работы Владимир Троценко отметил, что в государстве жизненно не хватает федерального стандарта для сфер обслуживания, который бы учитывал особенности детей-аутистов. Услуга по адаптации детей-аутистов крайне востребована не только на свердловском, но и на всероссийском уровне, считает автор проекта. Уже готовятся документы на получение президентского гранта. Отличительная особенность свердловской инициативы — она бесплатна для родителей, в отличие от похожих услуг в образовательных центрах.

Автор проекта «Сердце лидера» благодарен коллективам гимназии № 47 Екатеринбурга, детского сада «Акадеша», общественной организации «Открытый город» и коррекционно-развивающего центра «Аврора» за помощь в развитии инициативы.

Напомним, в Уральском федеральном округе по итогам полуфинала конкурса «Лидеры России» на следующий этап прошли 11 участников из Свердловской области. В финал удалось попасть десяти жителям Тюменской области, четырём участникам из ХМАО, трём — из ЯНАО и одному — из Челябинской области.

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