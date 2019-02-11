Власти: Томская область пережила аномальные морозы без ЧС

Томск, , 07:14 — REGNUM Томская область пережила почти две недели аномальных морозов без чрезвычайных ситуаций благодаря слаженной работе энергетиков и коммунальщиков, считает губернатор региона Сергей Жвачкин.

Как сообщили ИА REGNUM 11 февраля в областной администрации, губернатор поблагодарил энергетиков и коммунальщиков за слаженную работу в морозы.

«Даже для нашей Сибири такая погода в начале февраля аномальна. Морозы достигали сорока и выше, из-за износа сетей в ряде районов и в областном центре было несколько порывов водопроводов и теплотрасс, но мы не допустили ни одного размороженного дома, как в ряде других регионов», — сказал Жвачкин, добавив, что ни один человек в этот период не остался без тепла и света.

По его словам, в оставшуюся зиму таких температур не предвидится. Однако губернатор обратил внимание на проблему износа инженерных сетей:

«Трудовых подвигов нужно будет совершать меньше, если муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации станут вкладывать в модернизацию сетей более впечатляющие средства».

Он заверил, что «не позволит» решать эту проблему за счёт увеличения платежей населения:

«Нужна новая программа, предусматривающая финансирование из трёх источников — муниципальный, региональный бюджет и средства ресурсников».

Напомним, в Томске вечером 8 февраля произошла авария на теплосетях в районе улиц Беринга и Ивана Черных. Горячей воды и тепла лишились 15 600 жителей жилых домов, три детских сада и школа. Горячая вода затопила проезжую часть на улицах Беринга, Сергея Лазо и Мичурина. 9 февраля коммунальные службы сообщили о том, что ликвидировали дефект.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, аномальные морозы пережила не только Томская область, но и другие регионы Сибири.

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