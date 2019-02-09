Устранена авария на теплосетях в Томске, оставившая без тепла 15600 человек

Томск, , 11:56 — REGNUM Дефект на теплотрассе, из-за которого без тепла остались 72 жилых дома в Октябрьском районе в Томске, ликвидирован коммунальными службами. Об этом 9 февраля сообщает портал News.vtomske.ru.

Авария на теплосетях произошла вечером 8 февраля в районе улиц Беринга и Ивана Черных. Из-за прорыва на теплотрассе горячей воды и тепла лишились 15 600 жителей жилых домов, три детских сада и школа. Горячая вода затопила проезжую часть на улицах Беринга, Сергея Лазо и Мичурина.

Поздним вечером 8 февраля специалистам «ТомскРТС» удалось восстановить горячее водо‑ и теплоснабжение на участке теплосети и подключить большую часть жилых домов. В 13 домов тепло стало поступать по временной схеме.

Как сообщила пресс-служба «ТомскРТС», работы по устранению дефекта в теплосети были завершены поздно ночью с 8 на 9 февраля. В данное время все потребители получают тепло по основной схеме.

Предварительной причиной прорыва стал износ участка теплости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переходе теплосетей Санкт-Петербурга на усиленный режим работы из-за перепада температур и возросшей возможности прорыва теплотрасс.

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