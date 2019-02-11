«Сердце лидера»: российские студенты восстановят сирийские святыни

Екатеринбург, , 07:43 — REGNUM Студенты различных вузов со всей России смогут принять участие в проекте «Сердце лидера» по восстановлению объектов культурного наследия в Сирии. Об этом заявил автор инициативы, свердловский участник кадрового конкурса «Лидеры России» Игорь Дубровин корреспонденту ИА REGNUM.

Проект реализуется в первую очередь для того, чтобы предоставить российским студентам возможность познакомиться с историческими и культурным богатствами Сирийской арабской республики, прикоснуться к «тысячелетней древности». Ожидается, что первые выездные работы пройдут уже летом 2019 года — российская группа примет участие в восстановлении и изучении Пальмиры.

Важный вопрос, который обязательно учитывается, — тема безопасности.

«Это не будет туризмом в чистом виде», — предупредил Дубровин. До приезда студентов в Пальмире уже будут работать первые взрослые группы, которым будет обеспечена безопасность. Сирия сейчас — «открытая страна, перешедшая к мирной жизни и заканчивающая войну с террористами», и поэтому такие культурные инициативы становятся возможны, уточнил автор проекта

В студенческую группу будет проходить отбор — приоритет будет отдаваться историкам и археологам, которые изучают Ближний Восток и имеют выпускные квалификационные работы или диссертации по данной сфере.

«Хотелось бы, чтобы это стало регулярным. В Сирию многие студенты сами просто не доберутся, поэтому очень важно предоставить интересующимся такую возможность — прикоснуться к тысячелетней древности Сирийской арабской республики», — заявил Дубровин.

Инициатива проводится совместно с ассоциацией предприятий каменной отрасли «Центр камня», которая уже заключила ряд договорённостей с департаментом древности и музеев министерства культуры Сирии. Финансовые вопросы готовы покрыть ряд спонсоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс управленцев «Лидеры России» — это флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноимённой автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Финал конкурса пройдёт в городе Сочи с 13 по 17 марта.

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