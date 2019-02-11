Власти китайского Чунцина отремонтируют 30 тыс. опасных домов на селе

Чунцин, Китай, , 05:40 — REGNUM Власти Чунцина, города центрального подчинения в центральной части Китая, планируют реконструировать сельские дома и туалеты в целях стимулировать развитие сельской местности, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

В общей сложности 30 тыс. опасных для жизни домов будут отреставрированы или перестроены заново в 2019 году. Вдобавок, 375 тыс. туалетов также не избегут этой участи, отметили власти города. По их словам, в планах также строительство 24 тыс. км новых дорог в регионе.

Власти также намерены очистить загрязненную воду в сельской местности, которая страдает от ядовитых стоков, вызванных сельскохозяйственной деятельностью человека. При этом, все отходы будут утилизированы надлежащим образом.

Защита руководства Чунцина коснется также культурного наследия и традиций местных жителей. Все это вкупе представляет собой серию стратегических проектов, направленных на реформирование и поддержку сельской местности при муниципалитете.

Напомним, что помимо локальных проектов, в Китае осуществляется всеобъемлющий план «туалетной революции», согласно которому по всей стране будет построено или реконструировано 21 тыс. туалетов на туристических объектах Поднебесной.

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