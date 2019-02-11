На севере Китая уничтожен завод по производству наркотиков

Хух-Хото, Китай, , 04:06 — REGNUM Полиция автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая задержала 18 человек по обвинению в изготовлении и транспортировке наркотиков, сообщает агентство Синьхуа.

В полиции города Уланчаб сообщили, что 12,88 кг метамфетамина было конфисковано на одном из подпольных заводиков по производству запрещенных веществ. В феврале 2018 года полицейские поймали наркомана, от которого была получена информация, выведшая на след банды наркоторговцев из соседней провинции Хэбэй.

При помощи коллег из Хэбэя, полицейским удалось схватить всех членов преступной группировки и уничтожить подпольную фабрику по производству наркотиков, которая была спрятана в города Чжанцзякоу. По данному случаю продолжается расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Чжэцзян на востоке Китая было сожжено 1,74 тонны наркотиков, включая героин, метамфетамин, кокаин и марихуану, которые были изъяты за предыдущие годы.

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