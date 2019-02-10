Иван Ургант сбивает лёд в Петербурге, чтобы не поскользнулась бабушка

Санкт-Петербург, , 22:04 — REGNUM Шоумен и телеведущий, петербуржец Иван Ургант взялся за ломик и лопату, чтобы очистить ото льда тротуар вблизи Мариинского театра в центре Петербурга. Видеозапись работы Урганта дворником выложена на его странице в Instagram.

Ранее стало известно, что его отец, известный петербургский актёр Андрей Ургант, несколько дней назад сломал ногу, поскользнувшись на гололеде недалеко от дома.

Свою работу на улице Иван Ургант посвятил своей бабушке, замечательной ленинградской актрисе Нине Ургант. Иван написал под видеозаписью несколько стихотворных строк, стилизованных под известный хит Максима Леонидова:

Был обычный серый питерский вечер.

Я пошёл бродить по Санкт Петербургу.

И идёт по льду мне прямо на встречу

Моя бабушка, актриса Н. Ургант

Сквозь сугробы пробираясь как мышка

Выходя на лёд, как будто Фетисов.

Пролетали глыбы снежные с крыши

В сантиметрах от макушки актрисы.

Она пошла сама за хлебом и бутылкой вина

Ведь я приехал, а мы всё же семья.

Я оглянулся посмотреть

Не поскользнулась ли она,

Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я…

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Как сообщалось ранее, в Петербурге из-за обильных снегопадов и плохой уборки города многие горожане и гости города получили травмы, упав на улицах, или из-за падения снежных масс, наледи и сосулек с крыш. Некоторые пострадавшие получили тяжелые травмы. Один молодой человек, студент петербургского вуза, погиб.

Пользователи Instagram в целом поддержали порыв Ивана Урганта, отметив, что сегодня в Петербурге «дворниками» стали многие.

«Иван, Вы-молодец! Это лучшее что можно сделать для любимого города!», — пишет один из подписчиков.

«Иван Спасибо! За понимание! Я с перелом лодыжки, к сожалению Вас не поддержу… а сколько нас. За сб и вскр 12 травм за летящие сверху ледяные глыбы, машины не считаем (а ноги-руки никто не считает!», — добавляет другой.

К 22:00 мск 10 февраля пост Ивана Урганта посмотрели более 800 тыс. раз всего за два часа.