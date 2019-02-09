В Западной сахаре обнаружены постройки неизвестной цивилизации

Тифарити, , 12:38 — REGNUM В Западной Сахаре исследователи Университета Восточной Англии Ник Брукс и Джоан Кларк обнаружили следы одной из древнейших цивилизации, сообщает «HispanTV».

В ходе раскопок, а также благодаря снимкам со спутника и аэрофотографии были найдены загадочные сооружения.

Археологические находки на территории Западной Сахары очень разнообразны по своей форме: круглые, прямоугольные, в виде полумесяца. Некоторые исследователи предполагают, что эти сооружения являются памятниками на погребальных курганах. Учёным пока не удалось установить происхождение цивилизации, которой принадлежат постройки.

Эксперты отмечают, что Западная Сахара остаётся малоизученной из-за сложной политической обстановки в регионе, сообщает Live Science.

Напомним, что около 75% территории контролирует Марокко.

Однако ситуация в ближайшем будущем может измениться в связи с подготовкой к новому раунду переговоров между Марокко и борющимся за независимость Западной Сахары Фронтом ПОЛИСАРИО.