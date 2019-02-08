«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

Москва, , 21:20 — REGNUM Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщается на сайте авиакомпании.

По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку переноску габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров). также в салоне самолета можно перевозить домашних животных, помещающихся в жесткий контейнер с габаритами 44×30×26 см. (ранее было 125 см по сумме трех измерений).

«Аэрофлот» уточняет, что новые правила позволяют надежно разместить контейнер или переноску под сиденьем впереди стоящего кресла. Это позволит пассажиру и его соседям «комфортно расположиться без стеснения и ограничений для ног».

Также уточняется, что в случае, если пассажиру не удалось разместить багаж под креслом, то он будет пристегиваться к ремню безопасности пассажира специальным удлинительным ремнем, который предоставляется бортпроводниками.

Кроме того, вес питомца вместе с контейнером при перевозке в салоне не должен превышать 8 кг.