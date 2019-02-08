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Елизавета II выразила соболезнования пострадавшим от наводнения в Австралии

Общество

Елизавета II высоко оценила работу спасательных служб Таунсвилла

Канберра, 8 февраля 2019, 15:09 — REGNUM  После сильнейшего наводнения в австралийском Таунсвилле, королева Великобритании Елизавета II выразила свои соболезнования семьям жертв и пострадавшим от природной катастрофы. Об этом сообщает австралийское информационное агентство ABC.

Губернатор Квинсленда Пол де Джерси передал слова королевы и ее супруга жителям штата. По словам губернатора, Елизавета II и принц Филипп высоко оценили стойкость и выдержку австралийского народа. Елизавета II поблагодарила спасательные службы города, добровольцев и местные власти за их оперативную работу и помощь пострадавшим.

Согласно данным Страхового совета Австралии, от жителей Таунсвилла поступило более 8500 исков на общую сумму 80 млн долларов. На сегодняшний день около 350 человек остаются в специальных эвакуационных центрах, куда добровольцы приносят провизию и предметы первой необходимости, жители разбили палатки и полевую кухню. Более 8000 зданий все еще лишены доступа к электричеству, в том числе — школы, детские сады и больницы.

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Зарубежная хроника
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