Президент Уганды отменил конкурс красоты из-за общественного недовольства

Кампала, , 10:52 — REGNUM Заявление министерства туризма о том, что женщины Уганды являются ее основной достопримечательностью вызвали общественное осуждение. Президент Уганды отменил конкурс Miss Curvy Uganda, предположительно, организованный министерством туризма. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что не позволит девушкам выставлять на показ свои тела. Муевени добавил, что проведение конкурса не было решением кабинета министров.

«Это не было предложено в Кабинете министров. Люди не должны приезжать в Уганду ради того, чтобы смотреть на женщин. Я не поддерживаю идею продажи наших женщин ради туризма», — заявил президент.

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