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Видеофиксация нарушений на «вафельной» разметке в Москве начнётся с 1 марта

Общество

Согласно ПДД, водитель имеет право выезжать на «вафельницу» лишь в том случае, если может проехать её без остановки

Москва, 8 февраля 2019, 10:40 — REGNUM  Сотрудники ГИБДД в Москве с 1 марта начнут фиксировать нарушение правил дорожного движения (ПДД) на «вафельной» разметке при помощи систем видеофиксации, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе московского управления ГИБДД.

«С 1 марта начнется администрирование стоянки на «вафельной» разметке на перекрестке. Такая мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрестках — снизить задержки транспорта как городского, так и личного в часы пик на 15−20%», — сообщили в ГИБДД.

Всего в Москве «вафельная» разметка нанесена по 103 адресам, в этих местах есть проблема «запирания» перекрестков. Согласно ПДД, водитель имеет право выезжать на «вафельницу» лишь в том случае, если может проехать её без остановки.

Как сообщало ИА REGNUM, «вафельную» разметку на дороги Москвы нанесли в 2018 году.

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Нарушения Правил дорожного движения
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