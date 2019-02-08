На юге Китая ждут похолодание, дожди и резкое падение температур

Пекин, , 05:33 — REGNUM Холодный фронт накроет большинство районов юга Китая в ближайшие дни, принеся резкое падение температур, сообщили в национальной метеообсерватории Китая, передает 7 февраля агентство Синьхуа.

Пришествие холодного фронта приведет к падению температур на 6 — 8 градусов Цельсия на обширной части юга Китая уже с 8 на 9 февраля, сообщили в Национальном метеоцентре Китая (NMC). В то же самое время, на некоторых районов юга Китая ожидаются падения температур более, чем на 10 градусов. В метеообсерватории предупреждают, что похолодание будет сопровождено слабым до умеренного дождем.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода с похолоданием приходит и на северо-запад Китая. Так, в китайском Тибете ожидаются мощные снегопады, в связи с чем был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

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