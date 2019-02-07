Щелканье семечек дорого обошлось таксисту из Ташкента

Ташкент, , 15:48 — REGNUM Водитель такси, который решил скрасить время ожидания пассажиров щелкая семечки, поплатился за казалось бы безобидное занятие. Мужчине теперь придётся раскошелиться. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как пояснили в правоохранительном ведомстве, наказали водителя такси за выброшенную из окна прямо возле своего автомобиля шелуху от семян. Это «безобразие» заснял на видео прохожий. Появившийся в сети ролик вызвал бурную реакцию пользователей и не остался без внимания со стороны правоохранителей.

«Водитель был оштрафован инспектором ДПС УБДД по статье 123 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан два дня спустя после публикации видео в сети», — уточнили в МВД.

Сумма штрафа не сообщается. В компании такси заявили, что этот водитель больше у них не работает.

Напомним, ст. 123 УК РУ — «Выбрасывание мусора и иных предметов из транспортных средств» влечёт наложение штрафа от одной пятой до одного минимального размера заработной платы. Добавим, что с 1 ноября 2018 года на территории Узбекистана минимальные размеры заработной платы составляет 202 730 сумов или около 25 долларов США.