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С барского плеча: депутат Госдумы предложил узаконить питание с помойки

Общество

Россия снова перед Смутой?

С барского плеча: депутат Госдумы предложил узаконить питание с помойки
Иллюстрация: Duma.gov.ru
Сергей Вострецов (в центре)

Москва, 8 февраля 2019, 08:14 — REGNUM  Известный скандальными высказываниями член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов снова отличился, на сей раз он предложил специфический способ утилизации просроченных продуктов, а заодно и борьбы с бедностью — отдавать просрочку малоимущим. О том, как расценивать эту смелую инициативу с нормальной, человеческой точки зрения, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Диана Кади.

Срок хранения, особенно если речь идет о продуктах питания, — показатель чрезвычайно важный. Тут ведь и массовыми отравлениями, которых, кстати, немало в последнее время по стране, может обернуться. Но речь не только об объективной вредоносности данного предложения Вострецова, но и о его (а возможно, и его сопартийцев) принципиальной позиции, согласно которой, например, безработные являются «зажравшимися лентяями», как он уже говорил. А разве стоят такие лентяи уважения? Конечно, нет, вот пусть и едят испорченные продукты. Логика, очевидно, такова.

Между тем продовольственная помощь малоимущим распространена и на Западе, и в России её можно было бы применить эффективно и даже с пользой для отечественного производителя, а не повторять печальный опыт царя Бориса Годунова, который ухитрился так «помочь нуждающимся», что дело в итоге вылилось в крупную беду, известную под названием Смуты.

Читайте статью Депутат считает народ России мусорным ведром и другие публикации Дианы Кади.

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