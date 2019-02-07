В Казахстане планируют разработать правила общения чиновников с народом

Астана, , 12:20 — REGNUM Антикоррупционное ведомство Казахстана планирует разработать и внедрить стандарты коммуникативной компетенции государственных служащих, заявил председатель агентства республики по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев, сообщает 7 февраля агентство «КазТАГ».

По его словам, в государственных органах остается проблема этичности государственных служащих. Шпекбаев отметил, что для решения данной проблемы в госорганы будут направлены правила общения госслужащих с гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2018 года уполномоченный по этике министерства культуры и спорта Казахстана Еренай Даржибаев был задержан по подозрению в получении взятки.