Рособрнадзор готовит обзор типичных ошибок вузов при аккредитации

Москва, , 12:09 — REGNUM Подробный обзор основных ошибок, которые возникают у вузов при прохождении проверок и аккредитации образовательных программ, будут до конца февраля опубликованы на сайте Рособрнадзора. Об этом сообщила 7 февраля замглавы ведомства Наталия Наумова на форуме в Москве.

Обзор типичных проблем разместят в разделе сайта «профилактика». Он позволит учреждениям провести самопроверку, что особенно актуально в период подготовки к аккредитации.

Так, главные ошибки при аккредитации касаются требований к научным и педагогическим работникам, соответствию стандартам. Распространен вопрос о том, как преподавателю подтвердить право преподавания предмета, отметила она.

Наумова обратила внимание на требования к материально-технической базе учреждений. Из-за несоответствия требованиям даже крупные вузы лишаются аккредитации, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Рособрнадзор прекратил действие лицензии «Столичного института бизнес-технологий и управления». В декабре был запрещен приём студентов в пять российских вузов.

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