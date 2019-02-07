Четверг, 7 Февраля 2019 года
11:45:04 МСК

Сенатор Арашуков пожаловался, что его посадили в камеру с террористом

Общество

В Мосгорсуде идет слушание об обжаловании ареста сенатора

Москва, 7 февраля 2019, 11:35 — REGNUM  Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО. По словам его адвоката Сергея Шишова, его сокамерником оказался «террорист».

"Адвокат Сергей Шишов заявляет, что в камере «Лефортово» его подзащитному некомфортно. По словам юриста, сенатора поместили в одно помещение с террористом, осужденным на 18 лет», — пишет «Газета.ru».

Сегодня, 7 февраля, в Мосгорсуде рассматривается жалоба на арест сенатора. Басманный суд поместил его в СИЗО до 30 марта. Защита просит изменить ему меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Арашуков участвует в заседании по видеосвязи. Свою вину в предъявляемых ему обвинениях он ранее опроверг, назвав уголовное дело против себя «политическим заказом».

Как сообщало ИА REGNUM, Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию в Совете Федерации, был задержан 30 января в связи с подозрением в причастности к убийствам двух человек, а также другим преступлениям.

Читайте также: Сенатор Арашуков в синей робе отказывается от еды и ждет передачку в СИЗО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дела семьи Арашуковых
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить