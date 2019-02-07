Сенатор Арашуков пожаловался, что его посадили в камеру с террористом

Москва, , 11:35 — REGNUM Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО. По словам его адвоката Сергея Шишова, его сокамерником оказался «террорист».

"Адвокат Сергей Шишов заявляет, что в камере «Лефортово» его подзащитному некомфортно. По словам юриста, сенатора поместили в одно помещение с террористом, осужденным на 18 лет», — пишет «Газета.ru».

Сегодня, 7 февраля, в Мосгорсуде рассматривается жалоба на арест сенатора. Басманный суд поместил его в СИЗО до 30 марта. Защита просит изменить ему меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Арашуков участвует в заседании по видеосвязи. Свою вину в предъявляемых ему обвинениях он ранее опроверг, назвав уголовное дело против себя «политическим заказом».

Как сообщало ИА REGNUM, Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию в Совете Федерации, был задержан 30 января в связи с подозрением в причастности к убийствам двух человек, а также другим преступлениям.

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