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Скворцова: смертность от гриппа упала в 20 раз благодаря прививкам

Общество

Резко снизилось число тяжелых случаев гриппа

Скворцова: смертность от гриппа упала в 20 раз благодаря прививкам
dfuhlert
Вакцинация

Москва, 7 февраля 2019, 11:23 — REGNUM  Заболеваемость гриппом в России сократилась в 13 раз на фоне увеличения охвата населения прививками. За 5 лет число привитых выросло в 2,6 раза, заявила 7 февраля министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Она отметила, что резко снизилось число тяжелых случаев гриппа, а летальных исходов стало меньше в 20 раз. От гриппа умирают, по её словам, в единичных случаях. Всегда это люди непривитые, имеющие тяжелые хронические заболевания, дети младше пяти лет или беременные женщины.

Благодаря прививочной кампании Россия сегодня лиучше всех в мире подготовлена к любым эпидемиям, подчеркнула глава Минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о примерно 2,7 тыс. школ и 816 детских садах, закрытых из-за гриппа и ОРВИ. Учреждения закрывают в том случае, если число отсутствующих детей превышает 20%

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Грипп, ОРЗ
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