В Южной Корее построят симулятор аварии на ядерной электростанции

Ульсан, Южная Корея, , 10:52 — REGNUM В южнокорейском городе Ульсан, построят симулятор аварии на ядерной электростанции к февралю 2020 года, сообщает TV Chosun с ссылкой на администрацию города Ульсан.

6 февраля, администрация города Ульсан сообщила, что планирует построить симулятор аварии на ядерной электростанции, для того, чтобы население города знало о существовании вероятности возникновения чрезвычайной ситуации и о том, какие действия необходимо предпринять. На строительство симулятора будет выделено 300 млн вон (). Известно, что атомные электростанции расположены в пяти городах Южной Кореи, в том числе в Пусане, Киджане, Кёнджу, Ульджине.

Данная симулятор, будет основан на системе AtomCare-GIS. Система AtomCare-GIS — геоинформационная система реагирования на чрезвычайные ситуации, которая показывает траекторию движения радиоактивных веществ в атмосфере. Кроме это, в системе также будут отображаться информация о состоянии дорожного движения и данные об уровне радиации в городе.