Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Южной Корее построят симулятор аварии на ядерной электростанции

Общество

Данный симулятор будет построен в городе Ульсан

Ульсан, Южная Корея, 7 февраля 2019, 10:52 — REGNUM  В южнокорейском городе Ульсан, построят симулятор аварии на ядерной электростанции к февралю 2020 года, сообщает TV Chosun с ссылкой на администрацию города Ульсан.

6 февраля, администрация города Ульсан сообщила, что планирует построить симулятор аварии на ядерной электростанции, для того, чтобы население города знало о существовании вероятности возникновения чрезвычайной ситуации и о том, какие действия необходимо предпринять. На строительство симулятора будет выделено 300 млн вон (). Известно, что атомные электростанции расположены в пяти городах Южной Кореи, в том числе в Пусане, Киджане, Кёнджу, Ульджине.

Данная симулятор, будет основан на системе AtomCare-GIS. Система AtomCare-GIS — геоинформационная система реагирования на чрезвычайные ситуации, которая показывает траекторию движения радиоактивных веществ в атмосфере. Кроме это, в системе также будут отображаться информация о состоянии дорожного движения и данные об уровне радиации в городе.

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