Уборка с перекрытием: центр Петербурга зачищают в режиме спецоперации

Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В центральных районах Петербурга из-за постоянных снегопадов сложилась особенно тяжелая ситуация с уборкой проезжей части и тротуаров. Это связано с узостью улиц и наличием припаркованных автомобилей буквально на всем их протяжении.

Самосвалам, вывозящим снеговые массы, и погрузчикам здесь не развернуться, к тому же днем их работа полностью блокирует и без того напряженный дорожный трафик.

Чтобы очистить улицы центра от снежно-ледяных завалов и беспрепятственно вывезти снег, власти города впервые решили прибегнуть к полному перекрытию движения в ночное время.

Так, в ночь с 6 на 7 февраля было перекрыто движение на Захарьевской улице, Фурштатской улице, частично — на улице Чайковского и Таврической улице. Водителей заранее попросили не парковать автомобили на этих улицах после девяти часов вечера.

Остающиеся машины, как предупредили накануне в УГИБДД, будут с помощью эвакуаторов перемещать на соседние участки.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в ходе ночной операции на Таврической улице, например, вывозили все автомобили без исключения. «О ночных коммунальных маневрах автомобилистов предупреждали заранее. Но вот прислушались не все», — отмечает источник.

При этом здесь речь не шла об эвакуации автомобилей на штрафстоянку, а лишь о временном перемещении машин, поскольку запрещающих знаков и табличек на Таврической улице не было. Зато они были на улице Чайковского.

«С табличкой «Эвакуация» машина будет помещена на спецстоянку. Соответственно, будут применены, к сожалению, карательные меры к водителям. Штраф и штрафстоянка», — пояснил заместитель начальника второго отдела УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Александров.

Собранные на перекрытых улицах снеговые массы вывозят сразу на снегоплавильные пункты или на места временного хранения, где они будут дожидаться своей очереди на плавление и спуск в городскую систему водоотведения.

Как отмечает председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский, то, что не успели убрать на перекрывавшихся минувшей ночью улицах до семи часов утра, уберут и вывезут сегодня.

Тем временем в комитете сообщили, что в предстоящую ночь спецоперация по очистке центра продолжится. С 21:00 7 февраля до 07:00 8 февраля ГИБДД ограничит движение на улице Чехова, Басковом переулке — от улицы Короленко до Радищева, Преображенской площади, улице Рылеева и Манежном переулке.

Водителей просят заранее убрать машины с этих мест.

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