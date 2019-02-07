Игра Fear the Wolves вышла из раннего доступа и раздаётся бесплатно

Киев, , 09:02 — REGNUM Игра в жанре королевской битвы Fear the Wolves от украинской студии Vostok Games покинула ранний доступ. Компания сообщила, что до 12 февраля включительно в версию игры 1.0 смогут сыграть бесплатно все желающие. Об этом 6 февраля разработчик написал на странице проекта в Steam.

В дату релиза Fear the Wolves получила шестое большое обновление, в котором появились новые мутанты, артефакты, аномалии и прочий контент. Команда Vostok Games поблагодарила всех геймеров, которые поддержали проект на этапах альфа и бета-тестирования.

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Напомним, Fear the Wolves представляет собой игру в жанре короловской битвы с элементами выживания. В раннем доступе (игра находится в разработке, но доступна геймерам) она появилась 28 августа 2018 года.

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