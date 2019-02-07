Женщины Саудовской Аравии получили право поступить в элитный вуз при МВД

Эр-Рияд, , 04:35 — REGNUM Саудовская Аравия разрешила женщинам страны обучаться в элитном вузе при министерстве внутренних дел, сообщает газета The National.

Для того, чтобы поступить в вуз при МВД в Эр-Рияде, женщинам необходимо пройти медосмотр, собеседование и сдать письменный тест. Среди требований к кандидатам — возраст от 25 до 35 лет, отсутствие судимостей и рост выше 160 см. Прием заявок будет открыт с 10 по 14 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года женщинам Саудовской Аравии официально разрешили получать водительские удостоверения и самостоятельно водить машину. За полгода с момента вступления в силу королевского указа более 40 тысяч женщин королевства сели за руль. В первый же день отмены запрета заявку на получения водительских прав подали около 120 тысяч женщин Саудовской Аравии.

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