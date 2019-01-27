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Администрация Саратова о «субботнике» в школе: Работы длились не более часа

Общество

«Коллективом школы 95 были организованы работы»

Саратов, 27 января 2019, 18:38 — REGNUM  Информацию об учителях, которых вывели на уборку снега в мороз в Саратове, прокомментировали в администрации города.

«Коллективом школы 95 (в Саратове — прим. ИА REGNUM ) были организованы работы по благоустройству территории и уборке снега», — сообщили ТАСС в пресс-службе администрации.

В мэрии пояснили, что данные меры были приняты поскольку в городе прошел снегопад, с последствиями которого силы штатных дворников не смогли бы справиться в кратчайший срок.

По данным пресс-службы администрации, сотрудники школы работали на улице не более одного часа. Сообщения о том, что учителей якобы заставили убирать снег на морозе, будут проверены.

Напомним, фотография, на которой несколько учителей с лопатами, собирают снег в мешки во дворе здания школы, появилась ранее в соцсетях.

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Снегопады, метели, снежные бури
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