Администрация Саратова о «субботнике» в школе: Работы длились не более часа

Саратов, , 18:38 — REGNUM Информацию об учителях, которых вывели на уборку снега в мороз в Саратове, прокомментировали в администрации города.

«Коллективом школы 95 (в Саратове — прим. ИА REGNUM ) были организованы работы по благоустройству территории и уборке снега», — сообщили ТАСС в пресс-службе администрации.

В мэрии пояснили, что данные меры были приняты поскольку в городе прошел снегопад, с последствиями которого силы штатных дворников не смогли бы справиться в кратчайший срок.

По данным пресс-службы администрации, сотрудники школы работали на улице не более одного часа. Сообщения о том, что учителей якобы заставили убирать снег на морозе, будут проверены.

Напомним, фотография, на которой несколько учителей с лопатами, собирают снег в мешки во дворе здания школы, появилась ранее в соцсетях.