Полковник МВД Дагестана хотел сесть в кресло главы МВД за 1 млн рублей

Москва, , 17:37 — REGNUM Существенные изменения произошли в уголовном деле начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева. Сумма вменяемой ему взятки, за которую он якобы пытался купить пост министра внутренних дел республики, уменьшилась почти в 130 раз — с 2 млн долларов до 1 млн рублей, пишет 6 января «Комсомольская правда».

Напомним, полковник полиции Магомед Хизриев, а также пятеро его соучастников, были задержаны сотрудниками ФСБ 5 июня 2018 года в Москве. Следствие считает, что весной 2017 года он передал посредникам часть ранее оговоренной взятки, которая должна была поспособствовать его карьерному росту.

Читайте также: Арестован полковник МВД Дагестана, обвиняемый в попытке купить должность

Спустя два дня по решению Пресненского суда Москвы вместе с Хизриевым были арестованы по подозрению в посредничестве во взяточничестве и три его предполагаемых сообщника — Гор Чудопалов, Алексей Сыздыков и Луиза Мержоева. Первый из них признал свою вину, стал сотрудничать со следствием и был отпущен под домашний арест. Хизриев, Сыздыков и Мержоева вину не признают. Ещё двое лиц, которые были задержаны вместе с полковником, позже были заключены под стражу по другому уголовному делу.