Правозащитник призвал решить проблемы мигрантов в РФ

Москва, , 15:25 — REGNUM Власти РФ должны изменить работу с мигрантами в сфере профессиональной подготовки и медицинского обслуживания, заявил 6 февраля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель «Объединения потребителей России» Алексей Корягин.

По мнению правозащитника, государство и бизнес не уделяют должного внимания медицинскому освидетельствованию иностранных работников.

«Один из ключевых вопросов в сфере безопасности потребительного рынка — организация торговли и услуг с участием трудовых мигрантов, которые приезжают помогать нам в организации всей этой работы. Это запрос потребительского рынка на трудовые ресурсы. Это необходимость. Приток мигрантов будет расти. Надо отдать должное жителям стран бывшего СССР, которые работают на тех участках, на которые не идут коренные жители. Но вместе с тем существует большая проблема, которая появляется вместе с трудовыми мигрантами. Проблему должны решать органы власти, местное самоуправление и бизнес. Первое: это профессиональная подготовка. Все наши замеры и исследования свидетельствуют, что иностранные работники не информированы о правилах торговли, требованиях к работе общепита. Второе: мы говорим, что медицинское освидетельствование всех иностранных работников проводится или формально или в недостаточном объёме», — высказал свое мнение Корягин.

Через систему общественного питания, в которой занято немало иностранных работников, могут распространяться заболевания, характерные для Средней Азии, считает общественный деятель.

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