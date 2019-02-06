За неделю на Украине гриппом заболели более 20 тыс. человек

Киев, , 13:29 — REGNUM С 28 января по 3 февраля на Украине гриппом заболели 212 тыс. 619 человек, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 6 февраля официальный сайт организации.

Среди заболевших 62,6% составляют дети до 17 лет. Интенсивный уровень заболеваемости гриппом по Украине составляет 552,3 человека на 100 тыс. населения, что на 6,5% выше эпидемиологического порога.

Эпидемиологический порог превышен в 11 областях страны. Наихудшая ситуация наблюдается в Ивано-Франковской области, там уровень заболеваемости выше порогового на 91,6%.

За неделю на Украине зафиксировали два смертельных случая гриппа, а с начала эпидемиологического сезона произошло 30 подобных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за участившихся случаев заболевания гриппом и корью, на карантин закрыты все школы Мариуполя и Бердянска.

Читайте также: В Запорожской области на карантин закрыты почти полсотни школ