В Запорожской области на карантин закрыты почти полсотни школ

Запорожье, Украина, , 16:08 — REGNUM В Запорожской области из-за участившихся случаев гриппа и кори остановлен учебный процесс в 49 школах и 29 классах, сообщило 5 февраля информационное агентство «Украинские новости».

На карантин ушли все школы крупнейших, после Запорожья, городов области — Мелитополя и Бердянска.

Ещё в 17 школах области прекращено обучение 29 классов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об очередном летальном случае кори. В Кривом Роге от пневмонии, вызванной корью, скончалась 46-летняя женщина.

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Отметим, заболеваемость гриппом в Запорожской области не превышает эпидемиологический порог, хотя специалисты заявляют о приближении средней заболеваемости по стране вплотную к показателю начала эпидемии.

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