Правозащитник рассказал о заговоре в Роспотребнадзоре

Москва, , 13:19 — REGNUM Государство не обеспечивает защиту потребителей из-за системы работы, которую выстроил Роспотребнадзор, заявил председатель «Объединение потребителей России» Алексей Корягин в ходе пресс-конференции 6 февраля в Центральном доме журналиста в Москве.

«Какой мрачный был январь, начиная от взрыва газа, автобус с детьми, пожар был, отравления, снежные обвалы. Из года в год что пожары, что лёд падает и убивает людей», — сказал Карягин.

Он отметил, что за коммунальное обслуживание и благоустройство потребители, несмотря на ЧП, платят деньги.

«Трагический январь у нас произошел, просто война с потребителями. Я уже молчу про все хронические вопросы, некачественную воду, например», — посетовал председатель.

Причина, по его мнению, в том, что Роспотребнадзор отгораживается и от потребителей, и от общественных объединений.

«Государство не гарантирует защиту прав и восстановление прав потребителей. Почему? Я считаю, существует ведомственный заговор Роспотребназдора», — сказал Корягин.

Председатель «Объединения потребителей России» посетовал, что работа ведомства выстроена так, чтобы меньше реагировать на жалобы и взаимодействовать с общественными объединениями.

«Проверки основаны на том, что должна быть угроза жизни и здоровью потребителя. Эту формулировку Роспотребнадзор трактует, как хочет. Мы фиксируем сальмонеллёз в шаурме на вокзале, но Роспотребнадзор не реагирует, хотя, когда вспышка сальмонеллёза происходит в Малайзии, они бьют тревогу», — рассказал о двойных стандартах ведомства Корягин.

По его мнению, такая тенденция заложена специально, чтобы отгородиться от потребителей и ослабить общественные организации по защите прав потребителей.

«Сделано все, чтобы право общественных объединений по защите прав потребителей нельзя было реализовать на деле», — уверен Алексей Корягин.

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