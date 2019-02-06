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Компания Games Workshop пытается восстановить репутацию игр по Warhammer

Общество

Игра Warhammer: Chaosbane выйдет в 2019 году

Париж, 6 февраля 2019, 13:22 — REGNUM  После выхода множества неоднозначных проектов по вселенной Warhammer компания Games Workshop решила восстановить собственную репутацию в игровом сообществе. Об этом изданию PCGamesN сообщила студия Eko Software, которая сейчас разрабатывает игру Warhammer: Chaosbane.

Разработчики рассказали, что получить лицензию на игру по Warhammer от Games Workshop несложно, нужно лишь убедить компанию в том, что проект получится хорошим. Студия Eko Software показывала руководителям из Games Workshop концепцию игры и документ, в котором было подробно описано, из чего будет состоять игра, и как разработчики хотят это реализовывать. По словам создателей Warhammer: Chaosbane, владельцы вселенной Warhammer осознают своё положение в игровом сегменте и пытаются его исправить.

Напомним, что Warhammer: Chaosbane — это action-RPG игра в фэнтезийной вселенной Warhammer. Геймеры смогут как в одиночку, так и в компании других игроков уничтожать орды Хаоса. Игру сравнивают с другим представителем жанра — серией Diablo за похожие игровые механики. Релиз Warhammer: Chaosbane состоится в 2019 году.

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